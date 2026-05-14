Sinner-Rublev | orario precedenti e dove vederla in tv in chiaro

Giovedì 14 maggio si gioca il quarto di finale del Masters 1000 di Roma tra Jannik Sinner e Andrej Rublev. La partita si svolge in una delle principali fasi del torneo e sarà trasmessa in diretta sia in tv che in streaming. Sinner cerca l'accesso alle semifinali, affrontando il russo in un match che segue i precedenti tra i due tennisti. L'incontro si svolge su uno dei campi principali del torneo.

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(Adnkronos) – Jannik Sinner a caccia della semifinale agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, giovedì 14 maggio, il tennista azzurro sfida il russo Andrej Rublev – in diretta tv e streaming – nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma. Il numero 1 del mondo arriva al match dopo aver battuto Ofner all'esordio, Popyrin al. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Sinner-Popyrin: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro) Leggi anche: Sinner-Lehecka, oggi la finale a Miami: precedenti, orario e dove vederla in tv in chiaro Temi più discussi: Jannik Sinner - Andrey Rublev agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Internazionali, quando gioca Sinner con Rublev? Data, orario e dove vederla in tv; Sinner-Rublev: il pronostico degli Internazionali di Roma 2026, i precedenti e dove vedere il match; Oggi Sinner contro Rublev ai quarti degli Internazionali: l'orario del match e il programma completo. Sinner-Rublev, oggi Atp Roma 2026 in chiaro su TV8: l'orario e dove vederla in diretta gratisSinner-Rublev si gioca oggi giovedì 14 maggio non prima delle 13 e sarà trasmessa gratis in chiaro su Tv8, canale 8 del telecomando, in streaming su tv8.it e per gli abbonati su Sky Sport Uno, Sky ... today.it Sinner-Rublev, quarti di finale Internazionali d'Italia: orario, quando si gioca e dove vederla in tvIl numero uno al mondo si è imposto nel derby con Andrea Pellegrino agli ottavi del torneo che va in scena sui campi del Foro Italico ... corrieredellosport.it