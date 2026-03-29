Sinner-Lehecka oggi la finale a Miami | precedenti orario e dove vederla in tv in chiaro

Oggi si disputa la finale dell’ATP Open Miami tra il tennista italiano e quello ceco. La partita si gioca domenica 29 marzo 2026, dopo che il campione italiano ha vinto il torneo di Indian Wells. La finale si svolge sull’impianto statunitense e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro.

Sinner-Lehecka è la finale di oggi, domenica 29 marzo 2026, all’ Atp Open Miami. Dopo il trionfo a Indian Wells, il campione italiano cerca la doppietta sul cemento statunitense sfidando il tennista ceco. La sorpresa del torneo, contro Sinner non ha mai vinto neppure un set nei tre precedenti, ma che si presenta in finale senza mai aver perso il servizio in tutto il torneo. Solo il giocatore ceco separa ora l’altoatesino dal ‘ Sunshine Double ‘, ovvero la doppietta Indian Wells-Miami nello stesso anno riuscita per l’ultima volta in singolare maschile a Roger Federer nel 2017. Sights set on the Sunshine Double? @janniksin #MiamiOpen pic.twitter. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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