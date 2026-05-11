Sinner-Popyrin | orario precedenti e dove vederla in tv in chiaro

Oggi, lunedì 11 maggio, si disputa il match tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin nel terzo turno degli Internazionali d’Italia 2026, torneo del circuito Masters 1000 che si svolge a Roma. La partita sarà trasmessa in diretta sia in televisione che in streaming, accessibile anche in chiaro. Sinner torna in campo dopo aver già affrontato alcuni avversari nel torneo, mentre Popyrin si prepara a sfidare il tennista italiano.

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(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, lunedì 11 maggio, il tennista azzurro sfida l'australiano Alexei Popyrin – in diretta tv e streaming, anche in chiaro – nel terzo turno del Masters 1000 di Roma. Sinner ha superato il secondo turno imponendosi all'esordio, dopo il bye del primo, in due. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Sinner-Lehecka, oggi la finale a Miami: precedenti, orario e dove vederla in tv in chiaro Berrettini-Popyrin: orario, precedenti e dove vederla in tv(Adnkronos) – Matteo Berrettini fa il suo esordio agli Internazionali d'Italia 2026. Argomenti più discussi: Jannik Sinner - Alexei Popyrin agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner-Popyrin oggi, Internazionali Roma 2026. Orario e dove vederla in tv in chiaro; Sinner-Popyrin vale gli ottavi di finale: quando e dove vederla; Sinner-Popyrin: orario, diretta e dove in tv e streaming gli Internazionali d'Italia in tempo reale.