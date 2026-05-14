Sinner-Rublev oggi | orario dove vederla in chiaro e precedenti

Oggi si disputa il match tra Jannik Sinner e Andrey Rublev nei quarti di finale degli Internazionali di Roma 2026. L'incontro si svolgerà in un orario ancora da definire e sarà possibile seguirlo in diretta sia in televisione che in streaming. I due tennisti si sono affrontati in precedenti incontri, dettagli che saranno analizzati prima del match di oggi.

Jannik Sinner sfida Andrey Rublev nei quarti di finale degli Internazionali di Roma 2026: ecco a che ora si gioca, dove vedere il match in tv e streaming e i precedenti tra i due. Grande attesa agli Internazionali d'Italia per il quarto di finale tra Jannik Sinner e Andrey Rublev. Il numero uno del mondo torna sul Campo Centrale del Foro Italico a caccia della semifinale nel torneo di casa, spinto dal pubblico romano e da una stagione che continua a regalare record al tennis italiano. Sarà l'undicesimo confronto tra i due giocatori, il primo sulla terra rossa di Roma, in una sfida che negli ultimi anni ha spesso regalato spettacolo e partite di altissimo livello.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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