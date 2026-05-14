Sinner-Rublev oggi Atp Roma 2026 in chiaro su TV8 | l' orario e dove vederla in diretta gratis

Oggi alle 13, nel torneo ATP di Roma, si sfidano Jannik Sinner e Andrey Rublev nei quarti di finale sul Campo Centrale del Foro Italico. La partita si svolge nella sessione diurna e sarà trasmessa in diretta gratuita su TV8. Si tratta di un confronto diretto tra i due giocatori, con l’obiettivo di accedere alle semifinali del torneo italiano.

Jannik Sinner oggi, giovedì 14 maggio, alle ore 13 nei quarti di finale degli Internazionali d'Italia sul Campo Centrale del Foro Italico sfida il russo Andrey Rublev per un posto in semifinale nel primo match della sessione diurna.Sinner, che nel turno precedente ha sconfitto Andrea Pellegrino.🔗 Leggi su Today.it

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