Sonego-Rublev oggi in tv ATP Barcellona 2026 | orario programma streaming

Oggi in televisione si può seguire l'incontro tra Lorenzo Sonego e Andrey Rublev, valido per gli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Barcellona 2026. La partita fa parte del programma diurna del torneo e sarà disponibile anche in streaming. L'incontro si svolge sui campi principali del torneo e rappresenta un momento importante per entrambi i giocatori.

Lorenzo Sonego affronterà Andrey Rublev agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Barcellona: dopo un esordio positivo sulla terra rossa catalana contro lo spagnolo Pedro Martinez, il tennista italiano sarà atteso da un incrocio decisamente impegnativo contro la testa di serie numero 5 del tabellone, al suo secondo match dopo tre mesi di assenza dai campi internazionali (la sua ultima apparizione risaliva agli Australian Open nel mese di gennaio). LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-RUBLEV (NON PRIMA DELLE 13.30) L’appuntamento è per giovedì 16 aprile, sarà il secondo match a partire dalle ore 11.00 e non inizierà prima delle ore 13.30: il programma di giornata sul Pista Rafa Nadal sarà aperto da RinconRoca Batalla-Krajlcek-Mektic, poi a seguire (e non prima delle ore 13.🔗 Leggi su Oasport.it

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