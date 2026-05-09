Sinner-Ofner oggi all'ATP Roma a che ora si gioca e dove vederla in TV in chiaro e streaming

Oggi si tiene a Roma l'esordio di Jannik Sinner nel torneo ATP, dove affronta al secondo turno l'austriaco Ofner. La partita è prevista in un orario da definire e sarà trasmessa in diretta sia in televisione in chiaro che in streaming. La sfida rappresenta una delle tappe principali del torneo sulla terra battuta capitolina, con il pubblico che attende di seguire l'incontro del numero uno al mondo.

Esordio a Roma per il numero uno al mondo Jannik Sinner che sfida l'austriaco Ofner al secondo turno. Orario, precedenti e dove vedere il match degli Internazionali d'Italia in diretta TV in chiaro su TV8.🔗 Leggi su Fanpage.it

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Sinner-Gaston, Australian Open 2026: a che ora e dove vederla in diretta tv e streaming

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