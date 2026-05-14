Sinner-Rublev non solo tennis | a Roma va in scena una sfida da oltre 30 milioni di differenza

Da thesocialpost.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, agli Internazionali di tennis, si svolge un quarto di finale tra Jannik Sinner e Andrey Rublev. La sfida coinvolge due atleti di livello mondiale, che si distinguono non solo per le loro classifiche, ma anche per un divario economico di oltre 30 milioni di euro. La partita ha attirato l'attenzione di pubblico e media, coinvolgendo anche aspetti finanziari che vanno oltre il campo. La competizione si inserisce in un contesto sportivo di grande rilevanza e interesse internazionale.

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Non è soltanto un quarto di finale degli Internazionali di Roma 2026. La sfida tra Jannik Sinner e Andrey Rublev mette di fronte due protagonisti del tennis mondiale separati non solo dal ranking, ma anche da numeri economici impressionanti. Sul Centrale del Foro Italico l’attenzione è tutta per un match che potrebbe regalare all’azzurro un nuovo record storico. A livello sportivo, Sinner arriva all’appuntamento da numero uno del mondo e con una striscia straordinaria alle spalle: dopo il successo contro Andrea Pellegrino ha eguagliato le 31 vittorie consecutive nei Masters 1000, raggiungendo il primato di Novak Djokovic. Un successo contro Rublev lo porterebbe a quota 32, stabilendo un nuovo record. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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