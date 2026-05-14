Ai quarti di finale degli Internazionali di Roma 2026, Jannik Sinner affronterà Andrey Rublev in un match che si preannuncia molto atteso. La sfida tra i due tennisti si svolgerà nel torneo che si tiene sulla terra battuta italiana. La partita vede coinvolti due giocatori di punta del circuito, pronti a sfidarsi sui campi della capitale italiana. La competizione continuerà con questa sfida tra i due atleti.

Jannik Sinner e Andrey Rublev è la sfida in programma nei quarti di finale degli Internazionali di Roma 2026. Oltre al valore tecnico della partita e alla possibilità dell’italiano di poter battere un altro record in carriera, il confronto riflette anche una distanza importante dal punto di vista economico. Sinner arriva al match da numero uno del mondo e con guadagni complessivi che hanno ormai superato i 58 milioni di euro tra singolare e doppio. Andrey Rublev, attualmente numero 14 del ranking ATP, ha invece accumulato circa 30 milioni di euro nel corso della carriera. Sinner Rublev, un divario di oltre 30 milioni. A pesare sul divario economico tra Sinner e Rublev ci sono anche i contratti di sponsorizzazione che ampliano la cifra ad oltre 30 milioni di differenza.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Sinner Rublev agli Internazionali di Roma, sfida da oltre 30 milioni di differenza

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