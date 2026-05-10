Non solo tennis | agli Internazionali di Roma va in scena l’eccellenza della cucina italiana

Durante gli Internazionali di Roma, oltre alle partite di tennis, si tiene un evento dedicato alla cucina italiana. Al Foro Italico, fino al 17 maggio, vengono allestiti spazi dedicati alle specialità gastronomiche del nostro paese. L’iniziativa mira a mettere in mostra la varietà e la qualità della cucina italiana, coinvolgendo chef e produttori locali che presentano i loro prodotti e piatti tradizionali. L’evento si inserisce nel programma della manifestazione sportiva, attirando visitatori e appassionati di gastronomia.

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Non solo tennis. Al Foro Italico si celebra la cucina italiana, patrimonio dell’umanità. Così Roma, fino al 17 maggio, si trasforma in una vetrina gastronomica senza eguali. Per gli Internazionali Bnl d’Italia si prospettano circa 400mila presenze, attirate non solo dallo spettacolo sportivo ma anche dalle eccellenze Made in Italy. Certo, tutto ruota intorno ai campi in terra rossa dove le stelle del tennis si contendono l’ambito trofeo. Gli occhi degli appassionati sono puntati su Jannik Sinner, che da numero 1 del mondo si presenta con un solo obiettivo: conquistare il titolo sfumato dodici mesi fa e allungare le distanze su Carlos Alcaraz. Ma quando la pallina gialla rimbalza sui campi italiani, non pensare a cosa assaporare tra un match e l’altro diventa quasi impossibile.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Non solo tennis: agli Internazionali di Roma va in scena l’eccellenza della cucina italiana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Novak Djokovic arriva agli Internazionali di tennis Roma 2026 con un pezzo Unico della sua collezione di orologiNovak Djokovic è pronto a tornare in campo agli Internazionali di tennis Roma 2026. Leggi anche: Surriento: Eccellenza della Cucina Tipica, cuore gastronomico della penisola italiana.