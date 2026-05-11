Sinner-Popyrin in diretta LIVE agli Internazionali di Roma 2026 si gioca dalle 15 | sedicesimi di finale per Jannik

Alle 15, gli Internazionali di Roma 2026 vedranno il terzo turno tra Jannik Sinner e Popyrin, con quest'ultimo che affronta la sfida dopo aver superato il primo turno contro Ofner. È il secondo match per il tennista italiano nel torneo, dopo aver vinto la partita di esordio. La partita sarà trasmessa in diretta live.

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