Sinner-Popyrin in diretta LIVE agli Internazionali di Roma 2026 si gioca dalle 15 | sedicesimi di finale per Jannik
Alle 15, gli Internazionali di Roma 2026 vedranno il terzo turno tra Jannik Sinner e Popyrin, con quest'ultimo che affronta la sfida dopo aver superato il primo turno contro Ofner. È il secondo match per il tennista italiano nel torneo, dopo aver vinto la partita di esordio. La partita sarà trasmessa in diretta live.
Sinner sfida Popyrin nel terzo turno degli Internazionali di Roma 2026, secondo match per Jannik dopo la vittoria con Ofner all'esordio. Si gioca a partire dalle 15. Jannik, ancora primo nel ranking mondiale affronta l'australiano numero 60 sul campo centrale del Foro Italico.🔗 Leggi su Fanpage.it
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