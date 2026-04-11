Sinner-Zverev in diretta LIVE la semifinale in diretta LIVE dalle 13 | 30 a MonteCarlo | in palio c'è la finale

Alle 13:30 di oggi si svolge la semifinale tra Sinner e Zverev a Montecarlo, con in palio un posto in finale. Jannik Sinner, attualmente secondo nel ranking mondiale, affronta Alexander Zverev nel terzo torneo Masters 1000 della stagione, il primo su terra rossa. Sinner arriva alla partita dopo aver vinto il Miami Open, mentre Zverev cerca di proseguire il suo cammino nel torneo.

Sinner sfida Alexander Zverver nella semifinale di MonteCarlo 2026: Jannik, secondo nel ranking mondiale e reduce dal successo di Miami Open prosegue nel terzo Masters 1000 della stagione, il primo su terra rossa. Oggi sul Campo Ranieri III Jannik incontra il tedesco numero 3 nella Classifica ATP. Con la vittoria di oggi l'italiano avanzerebbe in finale, dove troverà il vincente tra Alcaraz e Vacherot. Fondamentale la vittoria in chiave ranking per tornare numero 1 e sorpassare Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sinner-Zverev in diretta LIVE, in campo alle 21:30 a Indian Wells: in palio c’è la finaleSinner sfida Zverev nella semifinalenella finale di Indian Wells Open 2026: Jannik, secondo nel ranking mondiale, cerca il suo primo trofeo nel...

Sinner-Auger Aliassime LIVE, in diretta oggi dalle 13 a Monte Carlo per i quarti: in palio c’è la semifinaleSinner sfida Auger Aliassime ai quarti di finale del singolare di Monte Carlo 2026: Jannik, secondo nel ranking mondiale e reduce dal successo di...

Temi più discussi: Sinner-Zverev all'Atp Monte-Carlo, dove vedere in tv e streaming; Jannik Sinner - Alexander Zverev al Montecarlo Masters 2026 in semifinale: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Atp Montecarlo, sulla strada di Sinner verso la finale c'è ancora Zverev | Orario e dove vederla in tv e streaming; Sinner-Zverev si vedrà su TV8? Orario semifinale Montecarlo, streaming, differita in chiaro.

LIVE Sinner-Zverev, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: terza semifinale consecutiva contro il tedescoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ALCARAZ-VACHEROT (NON PRIMA DELLE 15.30) Il programma del match Sinner-Zverev Buongiorno e ... oasport.it

Sinner-Zverev oggi in semifinale a Monte Carlo, a che ora si gioca e dove vederla in TV e streamingJannik Sinner affronta oggi Alexander Zverev nella semifinale del torneo di Monte Carlo. L’incontro prenderà il via non prima delle ore 13:30 e si potrà seguire anche in chiaro. fanpage.it

Oggi Sinner-Zverev nella semifinale di Montecarlo - facebook.com facebook

#Sinner- #Zverev all'Atp Monte-Carlo, alle 13.30 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW #SkySport #SkyTennis x.com