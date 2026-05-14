Sinner-Rublev in chiaro su TV8 | oggi alle 13 i quarti di finale degli Internazionali d’Italia

Oggi, giovedì 14 maggio, alle 13, sarà trasmesso in diretta su TV8 il match di quarti di finale tra Jannik Sinner e Andrey Rublev agli Internazionali d’Italia 2026. Sinner, tennista italiano, affronta questa fase del torneo dopo aver superato i precedenti turni. La partita si svolge sulla terra battuta all’interno di uno dei principali eventi sportivi del circuito ATP.

Jannik Sinner torna in campo oggi, giovedì 14 maggio, per i quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2026. Sul Campo Centrale del Foro Italico, l’azzurro affronterà Andrey Rublev in una sfida in programma alle 13.00 e visibile anche in chiaro su TV8. Per il numero uno del seeding sarà un nuovo test importante nel torneo di casa. Sinner arriva all’appuntamento dopo il successo nel derby italiano contro Andrea Pellegrino e punta a proseguire la propria striscia vincente sulla terra romana. L’obiettivo è chiaro: continuare il cammino in un torneo che non ha ancora mai conquistato e presentarsi con fiducia crescente verso il Roland Garros. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Sinner-Rublev si vedrà su TV8? ATP Roma 2026: orario quarti, programma in chiaro, streamingJannik Sinner e il russo Andrey Rublev si affronteranno giovedì 14 maggio (ore 13:00) nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2026.

Sinner, oggi contro Rublev: orario e dove vedere i quarti degli Internazionali di RomaRoma, 14 maggio 2026 - Agli Internazionali d'Italia si sogna una finale tutta azzurra grazie a Luciano Darderi, approdato al penultimo atto.

Temi più discussi: Sinner-Rublev: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro); Internazionali, Sinner sfida Rublev ai quarti per l'ennesimo record | Quando gioca e dove vederlo in tv (anche in chiaro); Sinner-Rublev oggi all'ATP Roma: a che ora vedere la partita dei quarti in TV anche in chiaro; Jannik Sinner - Andrey Rublev agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP.

Internazionali d'Italia, il match di oggi in chiaro su TV8: N.P. 13:00 Sinner - Rublev x.com

Sinner-Rublev, oggi Atp Roma 2026 in chiaro su TV8: l'orario e dove vederla in diretta gratisSinner-Rublev si gioca oggi giovedì 14 maggio non prima delle 13 e sarà trasmessa gratis in chiaro su Tv8, canale 8 del telecomando, in streaming su tv8.it e per gli abbonati su Sky Sport Uno, Sky ... today.it

Sinner-Rublev: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)Jannik Sinner a caccia della semifinale agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, giovedì 14 maggio, il tennista azzurro sfida il russo Andrej Rublev - in diretta tv e streaming - nei quarti di finale ... adnkronos.com