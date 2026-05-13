L'incontro tra Jannik Sinner e Andrey Rublev si terrà giovedì 14 maggio alle 13:00 nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2026. La partita sarà trasmessa in diretta su TV8 e sarà disponibile anche in streaming. I due tennisti si sfideranno nel torneo che si svolge a Roma, con la partita che si prevede molto attesa dagli appassionati.

Jannik Sinner e il russo Andrey Rublev si affronteranno giovedì 14 maggio (ore 13:00) nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2026. Sulla terra rossa del Foro Italico a Roma, l’azzurro sarà chiamato a una nuova sfida, per confermare la propria superiorità in questo torneo. Dall’altra parte della rete ci sarà il moscovita, che andrà in cerca della super prestazione per battere il n.1 del mondo. Per Sinner, reduce dal successo nel derby tricolore contro Andrea Pellegrino, la voglia di dare un seguito alla sua striscia vincente di vittorie. In un torneo che non l’ha mai visto vincitore, Jannik ha grandi motivazioni. Un modo per soddisfare le grandi ambizioni e soprattutto presentarsi con grande fiducia in vista del Roland Garros 2026.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner-Rublev si vedrà su TV8? ATP Roma 2026: orario quarti, programma in chiaro, streaming

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