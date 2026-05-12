Sinner quando gioca agli Internazionali di Roma? I quarti con Rublev o Basilashvili | data orario e dove vederla in chiaro
Jannik Sinner ha battuto Andrea Pellegrino in meno di due ore, conquistando così l'accesso ai quarti di finale agli Internazionali Bnl d'Italia. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-2, 6-3. La sfida successiva contro Rublev o Basilashvili è prevista nei quarti di finale, con data e orario ancora da definire. La partita sarà trasmessa in chiaro.
Jannik Sinner vince anche il derby azzurro contro Andrea Pellegrino (6-2, 6-3) in un'ora e 28 minuti e stacca il pass per i quarti di finale degli Internazionali Bnl d'Italia. Un'altra grande prova da parte del numero uno del mondo che, come accaduto contro Ofner e Popyrin, tiene sempre il controllo della partita. Alla fine il copione è sempre lo stesso, se pur oggi l'azzurro di Bisceglie abbia giocato un ottimo match, dando filo da torcere anche a un campione come Jannik. Un inizio in grande salita per Pellegrino che, però, poi si è sciolto ed è riuscito a giocare un secondo set di ottimo livello. Ma contro questo Sinner è praticamente impossibile per tutti.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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