Sinner quando gioca agli Internazionali di Roma? I quarti con Rublev o Basilashvili | data orario e dove vederla in chiaro

Jannik Sinner ha battuto Andrea Pellegrino in meno di due ore, conquistando così l'accesso ai quarti di finale agli Internazionali Bnl d'Italia. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-2, 6-3. La sfida successiva contro Rublev o Basilashvili è prevista nei quarti di finale, con data e orario ancora da definire. La partita sarà trasmessa in chiaro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Jannik Sinner vince anche il derby azzurro contro Andrea Pellegrino (6-2, 6-3) in un'ora e 28 minuti e stacca il pass per i quarti di finale degli Internazionali Bnl d'Italia. Un'altra grande prova da parte del numero uno del mondo che, come accaduto contro Ofner e Popyrin, tiene sempre il controllo della partita. Alla fine il copione è sempre lo stesso, se pur oggi l'azzurro di Bisceglie abbia giocato un ottimo match, dando filo da torcere anche a un campione come Jannik. Un inizio in grande salita per Pellegrino che, però, poi si è sciolto ed è riuscito a giocare un secondo set di ottimo livello. Ma contro questo Sinner è praticamente impossibile per tutti.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Sinner quando gioca agli Internazionali di Roma? I quarti con Rublev o Basilashvili: data, orario e dove vederla (in chiaro) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Internazionali, quando gioca Sinner con Pellegrino? Data, orario e dove vederla in tv (in chiaro)(Adnkronos) – Quando gioca Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia 2026? Oggi, lunedì 11 maggio, il tennista azzurro ha battuto Alexei Popyrin nel... Internazionali, quando gioca Sinner con Ofner? Data, orario e dove vederla in tv(Adnkronos) – Quando gioca Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia 2026? Il tennista azzurro si prepara a esordire nel Masters 1000 di Roma – in... Argomenti più discussi: Jannik Sinner, il suo tabellone a Roma: le partite e i possibili avversari agli Internazionali d'Italia 2026 · Tennis ATP; Internazionali, quando gioca Sinner con Popyrin? Data, orario e dove vederla in tv; Internazionali, oggi l'esordio di Sinner | Il programma degli italiani a Roma; Internazionali di Roma, sorteggiato il tabellone. Contro chi debutterà Sinner. Agli Internazionali di Roma di tennis hanno già giocato vari tennisti e tenniste forti e apprezzati. Manca però ancora il più atteso di tutti, Jannik Sinner, che stasera giocherà la sua prima partita a Roma x.com Jannik Sinner inizierà a giocare sabato a Roma - reddit.com reddit Sinner oggi agli Internazionali di Roma 2026: dove vedere la partita in tvJannik Sinner torna in campo agli Internazionali d'Italia per il terzo turno del Masters 1000 di Roma. Dopo il successo all’esordio contro Sebastian ... funweek.it