Rublev ha una teoria su Sinner prossimo avversario a Roma | Si avvicina il momento della sconfitta
Andrey Rublev, che affronterà Sinner nel torneo di Roma, ha commentato scherzosamente il suo prossimo avversario, facendo riferimento anche ai numeri e alle previsioni. La partita tra i due giocatori si svolgerà nelle prossime ore e rappresenta un appuntamento importante nel calendario tennistico della capitale italiana. Entrambi i concorrenti si preparano ad affrontarsi in un match che attirerà l’attenzione degli appassionati.
Andrey Rublev prossimo avversario di Sinner a Roma ci ha scherzato su, tirando in ballo anche i "grandi numeri". A suo dire prima o poi la striscia di vittorie dovrà arrestarsi.🔗 Leggi su Fanpage.it
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