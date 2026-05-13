Rublev ha una teoria su Sinner prossimo avversario a Roma | Si avvicina il momento della sconfitta

Andrey Rublev, che affronterà Sinner nel torneo di Roma, ha commentato scherzosamente il suo prossimo avversario, facendo riferimento anche ai numeri e alle previsioni. La partita tra i due giocatori si svolgerà nelle prossime ore e rappresenta un appuntamento importante nel calendario tennistico della capitale italiana. Entrambi i concorrenti si preparano ad affrontarsi in un match che attirerà l’attenzione degli appassionati.

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