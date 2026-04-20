Odio tutto di questo fottuto sport | Rublev ricasca nei suoi demoni contro Fils urlacci in campo

Da fanpage.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una partita di tennis, poco prima di perdere contro un avversario, il giocatore russo ha espresso con rabbia il suo disprezzo per lo sport, urlando in campo e manifestando emozioni intense. L’episodio ha attirato l’attenzione sui momenti di tensione vissuti dall’atleta, che ha mostrato una reazione forte e visibile durante il match. L’evento si è verificato nelle fasi finali della partita, lasciando spazio a commenti e reazioni sul comportamento del tennista.

Poco prima della conclusione della partita persa contro Arthur Fils, Andrey Rublev si è lasciato andare a uno sfogo che ha riaperto gli armadi coi suoi vecchi demoni.🔗 Leggi su Fanpage.it

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