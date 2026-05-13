Oggi nel torneo internazionale, il giocatore sfiderà l’avversario Jodar, ritenuto il più difficile da affrontare per proseguire verso le semifinali. Darderi, che ha recentemente battuto Zverev negli ottavi, crede di avere le capacità per competere con chiunque. La vittoria contro il tennista tedesco rappresenta per lui uno dei risultati più significativi finora nella carriera.

“So di avere le qualità per poter affrontare e battere chiunque “. Luciano Darderi, giustamente, non si vuole più fermare: la vittoria contro Alexander Zverev agli ottavi degli Internazionali, per contesto e prestigio, è forse la più importante della sua carriera. Ma il 24enne italo – argentino non è tipo che si accontenta: l’ambizione è la finale di Roma contro Jannik Sinner, ma intanto può migliorare anche una classifica che già oggi lo vede virtualmente alla posizione numero 17 al mondo, suo nuovo best ranking. Il grande peccato è che dall’altra parte della rete nel suo quarto di finale in programma oggi a Roma come ultimo match serale ci sarà Rafael Jodar.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Internazionali, oggi Darderi sfida il talento Jodar: l’avversario peggiore per inseguire il sogno semifinale

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