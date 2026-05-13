Domani si disputerà ai quarti degli Internazionali di Roma il match tra il numero uno del mondo e il tennista russo. L'incontro si terrà sul campo principale del Foro Italico, con orario ancora da comunicare. Nel frattempo, è stato definito anche il programma completo degli altri incontri di giornata, tra cui un altro quarto di finale. La competizione continua con numerosi appassionati che seguono da vicino le partite in attesa di nuovi risultati.

Dopo un giorno off, al seguito del dominio nei primi tre turni, domani tornerà in campo Jannik Sinner. Il n.1 al mondo se la vedrà con Andrey Rublev, dodicesima forza del tabellone, come primo match di giornata sul Centrale. I due scenderanno in campo alle 13, in pieno giorno. Sarà l'undicesimo testa a testa tra i giocatori, che renderà Rublev il quinto avversario affrontato più volte da Jannik (avanti 7-3 nei precedenti), a pari merito con Novak Djokovic. Che Sinner, battendo il russo, potrebbe superare per maggior numero di partite vinte consecutivamente nei 1000, arrivando a 32. L'eventuale avversario dell'azzurro in semifinale potremo però scoprirlo soltanto domani sera.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Domani Sinner contro Rublev ai quarti degli Internazionali: l'orario del match e il programma completo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Sinner oggi contro Popyrin: orario e streaming del match degli Internazionali di RomaJannik Sinner torna in campo oggi al Foro Italico contro Alexei Popyrin: ecco orario ufficiale, dove vedere il match in tv in chiaro e streaming e i...

Sinner vs Rublev: dove vedere il match in streaming e in chiaro, orario e data dei quarti a RomaL’atmosfera del Masters 1000 di Roma si fa incandescente e l’attesa per il match Sinner vs Rublev cresce di ora in ora.

Temi più discussi: Jannik Sinner - Andrey Rublev agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma, orario e dove vedere la partita in diretta · Tennis ATP; Sinner contro Rublev: quando si gioca e dove vedere l'incontro degli Internazionali BNL d'Italia 2026; Internazionali, quando gioca Sinner con Rublev? Data, orario e dove vederla in tv; Sinner-Rublev si vedrà su TV8? Programma e quando si gioca.

Jannik Sinner scenderà in campo per il suo quarto di finale contro Rublev domani, 14 maggio, alle 13! x.com

Rublev scherza sul match contro Sinner: Si sta avvicinando alla sconfittaIl tennista russo ha parlato alla vigilia del match contro Sinner, usando parole abbastanza sarcastiche. Il tennista russo Andrey Rublev affronterà domani in una sfida piuttosto proibitiva il numero u ... tennisitaliano.it

Quando gioca Jannik Sinner a Roma: i precedenti con Rublev e dove vederla in tv (anche in chiaro)In palio la semifinale di Roma per Jannik Sinner, contrapposto a un avversario come Andrej Rublev con cui al momento è in vantaggio per 7-3. sportal.it