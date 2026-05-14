Il tennista ha dichiarato di sentire un po’ di fatica, ma di non avere problemi. Ha spiegato di aver giocato molto nelle ultime settimane, cosa che considera normale in questo momento della stagione. La sua concentrazione è già rivolta a Parigi, dove si svolgerà il prossimo torneo. Non ha fornito dettagli su eventuali allenamenti o strategie, limitandosi a commentare le sensazioni fisiche dopo le ultime partite.

“Sto sentendo un po’ di fatica, ma nessun problema. Negli ultimi tempi ho giocato molto, è normale avere una giornata così. Ora devo riposare e recuperare il più possibile. Spero di essere pronto per domani”. Jannik Sinner batte in due set un arrendevole Andrej Rublev in apertura di programma qui al Foro Italico e si guadagna senza particolari patemi l’accesso in semifinale, continuando ad inanellare record: trentadue vittorie consecutive nei Master Mille (superato un certo Djokovic), ventisette vittorie filate nell’anno solare 2026. Numeri da capogiro. Poi, quasi improvvisa, arriva la frase che non ti aspetti: “Sono contento di quello che sto facendo, ma dovesse andare male domani non sarebbe un problema, vorrà dire che avrò più tempo per riposare in vista di Parigi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Sinner non si ferma più ma il pensiero è già a Parigi

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