Sinner incontra Maldini agli Internazionali | Chi vince la Champions?

Oggi agli Internazionali d'Italia si è verificato un incontro tra due figure notevoli del mondo dello sport, con il tennista italiano che ha raggiunto la semifinale del Masters 1000 di Roma dopo aver superato ai quarti il giocatore russo. L'evento ha attirato l'attenzione anche di un ex calciatore molto conosciuto, presente tra il pubblico. La partita si è svolta nel contesto di un torneo di grande rilievo internazionale, con il tennista italiano che ha ottenuto una vittoria significativa.

(Adnkronos) – Incontro tra leggende agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, giovedì 14 maggio, Jannik Sinner è volato in semifinale nel Masters 1000 di Roma dopo aver battuto ai quarti Andrej Rublev, davanti agli occhi di Paolo Maldini. L'ex bandiera del Milan e della Nazionale ha infatti assistito al match tra l'azzurro e il russo dalla tribuna d'onore del Centrale, incontrando poi Sinner al termine della partita. Al centro della chiacchierata tra i due, che si erano già incontrati a Milanello, il calcio. "Chi vince la Champions League?", ha chiesto Sinner, grande tifoso del Milan. "In finale non sempre vince il più forte", ha risposto Maldini, "l'Arsenal è forte e può mettere in difficoltà il Psg, soprattutto se gioca molto chiusa. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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