Sinner-Pellegrino in diretta LIVE agli Internazionali di Roma 2026 si gioca dalle 15 | chi vince vola ai quarti

Alle 15 si tiene in diretta la partita tra Sinner e Pellegrino agli Internazionali di Roma 2026, con l’obiettivo di accedere ai quarti di finale. Questa rappresenta la terza sfida tra i due tennisti, dopo le vittorie di Sinner contro Ofner e Popyrin nei turni precedenti. La partita si svolge sui campi principali del torneo e sarà trasmessa in diretta streaming.

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