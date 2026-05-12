Sinner-Pellegrino in diretta LIVE agli Internazionali di Roma 2026 si gioca dalle 15 | chi vince vola ai quarti
Alle 15 si tiene in diretta la partita tra Sinner e Pellegrino agli Internazionali di Roma 2026, con l’obiettivo di accedere ai quarti di finale. Questa rappresenta la terza sfida tra i due tennisti, dopo le vittorie di Sinner contro Ofner e Popyrin nei turni precedenti. La partita si svolge sui campi principali del torneo e sarà trasmessa in diretta streaming.
Sinner sfida Pellegrino negli ottavi degli Internazionali di Roma 2026, terza sfida per Jannik dopo le vittorie con Ofner e Popyrin. Si gioca a partire dalle 15. Jannik, sempre primo nel ranking mondiale affronta in un derby italiano Andrea Pellegrino, numero 155 ATP, sul campo centrale del Foro Italico.🔗 Leggi su Fanpage.it
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