Sinner nessuno regge il tuo ritmo | gli highlights della vittoria contro Popyrin

Jannik Sinner ha conquistato una vittoria netta nel terzo turno del Masters 1000 di Roma, battendo l’australiano Popyrin con un punteggio di 6-2, 6-0. La partita si è conclusa in poco più di un’ora, con Sinner che ha dominato l’incontro dal primo all’ultimo punto. Il prossimo avversario del tennista italiano sarà Andrea Pellegrino.

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