Sinner nessuno regge il tuo ritmo | gli highlights della vittoria contro Popyrin
Jannik Sinner ha conquistato una vittoria netta nel terzo turno del Masters 1000 di Roma, battendo l’australiano Popyrin con un punteggio di 6-2, 6-0. La partita si è conclusa in poco più di un’ora, con Sinner che ha dominato l’incontro dal primo all’ultimo punto. Il prossimo avversario del tennista italiano sarà Andrea Pellegrino.
Gli highlights della vittoria di Jannik Sinner in due set (6-2 6-0) sull’australiano Alexei Popyrin nel terzo turno del Masters 1000 di Roma: il prossimo avversario del numero 1 sarà Andrea Pellegrino.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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