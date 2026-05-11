Sinner nessuno regge il tuo ritmo | gli highlights della vittoria contro Popyrin

Da gazzetta.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha conquistato una vittoria netta nel terzo turno del Masters 1000 di Roma, battendo l’australiano Popyrin con un punteggio di 6-2, 6-0. La partita si è conclusa in poco più di un’ora, con Sinner che ha dominato l’incontro dal primo all’ultimo punto. Il prossimo avversario del tennista italiano sarà Andrea Pellegrino.

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Gli highlights della vittoria di Jannik Sinner in due set (6-2 6-0) sull’australiano Alexei Popyrin nel terzo turno del Masters 1000 di Roma: il prossimo avversario del numero 1 sarà Andrea Pellegrino.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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