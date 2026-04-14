Dopo la sconfitta contro Sinner a Montecarlo, Carlos Alcaraz torna in campo e vince contro Virtanen nel torneo di Barcellona. Lo spagnolo si impone in due set, continuando la sua presenza nel tabellone. La partita si conclude con gli highlights disponibili online.

Carlos Alcaraz rialza la testa dopo la sconfitta contro Jannik Sinner a Montecarlo: lo spagnolo avanza nel tabellone di Barcellona battendo il finlandese Virtanen in due set.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dopo Sinner, Alcaraz riparte con una vittoria su Virtanen: gli highlights

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Alcaraz: Sinner? Lo ammiro, ma ogni tanto è bello giocare tornei separati...Dopo la sconfitta in finale a Monte-Carlo e il sorpasso di Sinner in vetta al ranking mondiale, lo spagnolo può riprendersi il primo posto in caso di vittoria a Barcellona: È una motivazione extra, c ... sport.sky.it

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