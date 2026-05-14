Jannik Sinner si prepara a disputare la sua prossima partita a Roma, dopo aver preso il posto di Luciano Darderi, che ha giocato un match molto intenso nella notte italiana. Sinner cerca di avanzare nel torneo, puntando alla qualificazione per le semifinali. La sfida si svolge nel contesto di una competizione che vede protagonisti diversi giocatori di alto livello.

E ora tocca a lui. Jannik Sinner raccoglie il testimone da uno straordinario Luciano Darderi, protagonista di un match a dir poco epico nella notte italiana. La vittoria nella sfida delle polemiche — interrotta dal fumo dei festeggiamenti dell’Inter per la conquista della Coppa Italia — è già entrata nel racconto di questa edizione degli Internazionali d’Italia. Ora Sinner vuole prendersi la scena e farlo nel modo che conosce meglio: vincendo. Il numero 1 del mondo aprirà il programma sul Centrale. A partire dalle 13 andrà in scena la sfida contro il russo Andrey Rublev. I favori del pronostico, inutile dirlo, sono tutti per Jannik, avanti 7-3 nei precedenti e vincitore dell’ultimo confronto, disputato lo scorso anno al Roland Garros.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner raccoglie il testimone di Darderi e va a caccia della semifinale a Roma

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