Jannik Sinner reagisce con un eloquente "mamma mia." e mettendosi la mano sul viso quando durante la conferenza al torneo di Roma gli viene fatta una domanda sul suo completino di colore nero. Tutta la sala stampa scoppia a ridere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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tralasciando tutto sto casino causato da incompetenti mi fa ridere che alla fine ci sarà il solito sinner-zverev che durerà 58 minuti x.com

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