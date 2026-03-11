Jankto | Maxi Lopez mi chiamava fro… nello spogliatoio io gli diedi del cornuto davanti a tutti
Jakub Jankto ha condiviso un episodio legato alla sua esperienza all'Udinese, in cui giocava insieme a Maxi Lopez. Nel video, Jankto racconta che Maxi Lopez lo chiamava con insulti razzisti nello spogliatoio e che in risposta gli diede del cornuto davanti a tutti i presenti. L'aneddoto si riferisce a un episodio di tensione tra i due giocatori durante un periodo trascorso in squadra.
Jakub Jankto racconta in un video un aneddoto legato all'esperienza all'Udinese in cui in quelle stagioni giocava anche Maxi Lopez. Il ceco svela un episodio: "Mi diede del fro. nello spogliatoio, io gli diedi del cornuto davanti a tutti". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Leggi anche: Ibrahimovic: “Mi ritrovai Del Piero nello spogliatoio, gli dissi subito: ora dobbiamo lottare”
“Non vogliono che io stia nello spogliatoio, quindi vado dove mi dicono”.Questo venerdì, Matias Almeyda ha parlato con i media nella sala stampa dello stadio Gesù Navas, come anteprima della ventiseiesima giornata di...