Un anno fa il femminicidio di Ilaria Sula la mamma | Mia figlia chiusa al buio in una valigia Perché lo ha fatto?

Un anno fa, una donna è stata uccisa in circostanze che hanno sconvolto la comunità. I suoi genitori hanno ricordato la figlia, scomparsa dopo essere stata cercata per giorni a Roma, prima di scoprire che l’ex fidanzato ne aveva causato la morte. La madre ha commentato la scoperta, chiedendosi il motivo di un gesto così violento.

Flamur e Gezime, genitori di Ilaria Sula, ricordano la figlia ad un anno dal suo femminicidio. Per giorni l'hanno cercata a Roma prima di scoprire che era stata uccisa dall'ex fidanzato. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Femminicidio Ilaria Sula, le dichiarazioni di Samson: “Colpita al volto non so quante volte. Ha urlato poco”Mark Samson reo confesso del femminicidio di Ilaria Sula chiamato a deporre in aula ha fatto delle dichiarazioni shock. Femminicidio Ilaria Sula, la migliore amica in aula: “Samson era possessivo, voleva controllarla”Nell'ultima udienza nell'aula bunker di Rebibbia sono stati ascoltati nuovi testimoni, amici di Ilaria Sula e Mark Samson, per ricostruire i giorni... Contenuti e approfondimenti su Ilaria Sula Temi più discussi: Omicidio Sula, Mark Samson in aula: Ho colpito il volto di Ilaria con un pugno non so quante volte. Ha urlato poco; Ho colpito non so quante volte, la confessione di Mark Samson per il femminicidio di Ilaria Sula. I genitori: Per noi giustizia significa ergastolo; Femminicidio Ilaria Sula, Samson in aula: Non ricordo nemmeno quante volte l’ho colpita. Mentii per proteggere mia madre; Femminicidio Ilaria Sula. L'ex reo confesso, non so spiegare neanche io che cosa mi è preso. Un anno fa il femminicidio di Ilaria Sula, parlano i suoi genitori: Il cielo ci è caduto addossoA Fanpage.it parlano i genitori di Ilaria Sula, la giovane studentessa uccisa a coltellate dall'ex fidanzato esattamente un anno fa. youmedia.fanpage.it Ilaria Sula, un anno dal femminicidio a Roma. Il padre: Non potrò mai perdonare il suo assassinoLa ragazza, 22 anni, di origine albanese ma residente con la famiglia a Terni, fu uccisa dall'ex Mark Samson, ora a processo. tag24.it ‘A un anno da te’: regia di Antonella Sgueglia. L’evento si è tenuto alla bct - biblioteca comunale terni oggi 22 marzo, per ricordare Ilaria Sula ad un anno dalla sua tragica scomparsa. - facebook.com facebook Lo sfogo della mamma di Ilaria Sula: "La madre dell'assassino non avrebbe dovuto lasciare Ilaria lì per terra". #DentrolaNotizia x.com