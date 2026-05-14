Sinner e Darderi fanno impazzire Roma | due azzurri sognano il titolo

A Roma, agli Internazionali d’Italia, il pubblico ha assistito a due momenti emozionanti: il numero uno del tennis ha vinto il derby contro Pellegrino, mentre Darderi ha rimontato Zverev salvando quattro match point e ottenendo una vittoria sorprendente. Entrambi gli azzurri stanno mostrando grande determinazione, alimentando le speranze di un possibile trionfo nel torneo. La competizione tra i giocatori italiani si fa sempre più intensa e coinvolgente.

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