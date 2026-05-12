Darderi ribalta Zverev e fa impazzire Roma | salva 4 match point e vola ai quarti Sinner da libro cuore

Dopo aver salvato quattro match point, il tennista italiano ha battuto il numero tre del mondo e si è qualificato per i quarti di finale di un torneo Masters 1000 a Roma. La partita si è conclusa con una rimonta da parte dell’azzurro, che ha ottenuto la sua prima qualificazione ai quarti in questa categoria. La vittoria ha rappresentato una delle imprese più significative della sua carriera.

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