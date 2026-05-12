Darderi ribalta Zverev e fa impazzire Roma | salva 4 match point e vola ai quarti Sinner da libro cuore
Dopo aver salvato quattro match point, il tennista italiano ha battuto il numero tre del mondo e si è qualificato per i quarti di finale di un torneo Masters 1000 a Roma. La partita si è conclusa con una rimonta da parte dell’azzurro, che ha ottenuto la sua prima qualificazione ai quarti in questa categoria. La vittoria ha rappresentato una delle imprese più significative della sua carriera.
L’azzurro firma l’impresa più grande della carriera: rimonta il numero 3 del mondo e conquista il primo quarto in un Masters 1000. Impresa gigantesca di Luciano Darderi agli Internazionali BNL d’Italia. L’azzurro ha eliminato il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del mondo e seconda testa di serie del torneo, con una rimonta clamorosa: 1-6, 7-6, 6-0 dopo oltre due ore di battaglia sul Centrale del Foro Italico. Una vittoria che vale i primi quarti di finale in carriera in un Masters 1000 e che entra di diritto tra le pagine più incredibili del tennis italiano recente. La rimonta folle dopo quattro match point annullati. La partita sembrava chiusa già nel secondo set.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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impresa clamorosa di #Darderi, che ribalta il numero 3 del mondo #Zverev e vola ai quarti di Roma dopo aver annullato 4 match point nel 2° set e dominato il 3° 6-0. Sfida ora a #Jodar. Luciano è dall'altra parte del tabellone di #Sinner, che si possa sognare u x.com
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