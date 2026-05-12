Nella giornata degli Internazionali di Roma, Jannik Sinner ha ottenuto una vittoria facile nel derby contro Pellegrino, avanzando ai quarti di finale dove affronterà Rublev. Nel frattempo, Daniel Darderi ha realizzato un vero e proprio miracolo, annullando quattro match point a Zverev e conquistando il suo primo quarto in un Masters 1000, dove incontrerà il giovane talento Rafael Jódar.

Nella giornata del «round of 16» è stato infatti l’azzurro numero 17 Atp a prendersi la scena, superando in rimonta nientemeno che Alexander Zverev, che nella classifica mondiale è dietro soltanto ai due mostri sacri Sinner e Carlos Alcaraz. Sulla terra rossa della Grand Stand Arena Darderi è riuscito nell’impresa di riscrivere una partita che sembrava ormai perduta. Specialmente dopo aver incassato un primo set senza storia, perso 6-1 in appena mezz’ora, dando per lunghi tratti l’impressione di non riuscire a reggere il ritmo imposto dal tedesco. Andamento che si stava confermando anche nel secondo parziale, facendo pensare a chiunque che la sfida fosse ormai indirizzata.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Sinner facile, Darderi miracoloso. Azzurri avanti agli Internazionali di Roma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Internazionali d’Italia: i risultati degli azzurri oggi: avanti Musetti e DarderiRoma, 10 maggio 2026 - Si chiude la prima domenica degli Internazionali d'Italia 2026 con due vittorie su quattro match dei tennisti azzurri sulla...

Leggi anche: Internazionali Roma 2026, oggi agli ottavi Sinner-Pellegrino, poi Darderi e Musetti: orari e dove vederli in tv

Argomenti più discussi: RECAP! Day 6: Bublik saluta Roma, Zverev e Pegula volano; LIVE Musetti-Cerundolo 7-6, 6-4, ATP Roma 2026 in DIRETTA: azzurro avanti, ma malconcio. Tegola enorme in vista del Roland Garros!; ATP e WTA Roma 2026, il programma di venerdì 8 maggio: esordio per Musetti e Darderi; ATP Roma 2026: Arnaldi sfiora il miracolo ma agli ottavi va Jodar.

Jannik domina il derby con Pellegrino e vola ai quarti contro Rublev. Capolavoro di Darderi: annulla quattro match point a Zverev e conquista il primo quarto in un Masters 1000 dove troverà il baby fenomeno Rafael Jódar. x.com

Internazionali Roma, Sinner vince derby con Pellegrino. Darderi batte Zverev, out MusettiLeggi su Sky TG24 l'articolo Internazionali Roma, ottavi con 4 azzurri: derby Sinner-Pellegrino. Anche Errani/Paolini ... tg24.sky.it