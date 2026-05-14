Sinner batte Rublev in due set è semifinale a Roma con record

Jannik Sinner ha ottenuto una vittoria in due set contro Rublev, qualificandosi per le semifinali a Roma. Con questa vittoria, ha mantenuto la sua striscia di 32 successi consecutivi nei tornei di categoria 1000, stabilendo un nuovo record. La sua serie di vittorie più lunga in questo tipo di competizioni si prosegue senza interruzioni, confermando il suo andamento positivo nel torneo romano. La partita si è conclusa con il punteggio di 6-4, 7-5.

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La sua striscia di 32 vittorie consecutive nei 1000 è la più lunga di sempre ROMA - Prosegue il cammino immacolato di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia 2026. Il numero uno del mondo - finalista della passata edizione - liquida in due set la testa di serie numero 12 Andrey Rublev, con il punteggio di 6-2 6-4 in un'ora e 32 minuti di gioco. Giornata da record per l'altoatesino, che mette in fila la 32esima vittoria nei 1000 togliendo il primato di successi consecutivi nei Masters a Novak Djokovic (31 nel 2011). Semifinale numero 18 nei 1000 - sesta consecutiva - per l'altoatesino, la 50esima nel circuito maggiore, che gli permette di staccare proprio Rublev e diventare il decimo giocatore in attività con più semifinali Atp. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sinner batte Rublev in due set, è semifinale a Roma con record ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Sinner devastante, vola in semifinale a Roma: battuto in due set anche Rublev. E fa record di 32 vittorie Leggi anche: Sinner batte Rublev in 2 set: vola in semifinale a Roma agli Internazionali d'Italia Temi più discussi: Sinner-Rublev vale la semifinale: l'esame russo per il sesto sigillo Masters 1000; Tennis, ecco quando giocherà i quarti di finale Sinner a Roma contro Rublev: c'è la data, i dettagli; Dove vedere Sinner-Rublev nei quarti degli Internazionali d'Italia in tv e streaming; Andrey Rublev ci ride sopra: Ogni partita che Sinner gioca è sempre più vicino alla sconfitta. #Tennis #Sinner batte Rublev 6-2, 6-4 e si assicura la semifinale #IBI26. Il successo al Foro Italico segna un altro record per il n.1 al mondo: è il 32° di fila in un torneo Masters 1000. Jannik supera così le 31 vittorie di Djokovic, dopo averlo eguagliato appen x.com Jannik batte Rublev in due set e vola in semifinale. Ecco i colpi più spettacolari del matchPer usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup. video.corriere.it Sinner batte Rublev in due set, è semifinale a Roma con recordUltim'ora su ticinonotizie.it ROMA (ITALPRESS) – Prosegue il cammino immacolato di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2026. Il numero uno del mondo – finalista della passata edizione – liquida ... ticinonotizie.it