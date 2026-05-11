Exploit agli Internazionali di Roma | Pellegrino batte Tiafoe in due set e vola agli ottavi

Durante gli Internazionali d’Italia 2026, Andrea Pellegrino ha affrontato e battuto Frances Tiafoe al terzo turno. Il tennista pugliese, entrato nel tabellone principale dopo aver superato le qualificazioni, ha vinto in due set contro la testa di serie numero 20. Con questa vittoria, Pellegrino si è qualificato per gli ottavi di finale della manifestazione al Foro Italico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Andrea Pellegrino vola agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026. Il tennista pugliese, in tabellone principale dopo aver superato le qualificazioni, piega la testa di serie numero 20 Frances Tiafoe al terzo turno al Foro Italico. Dopo aver eliminato Nardi e aver approfittato del ritiro di Fils, Pellegrino si impone per 7-6(8) 6-1 in un’ora e 55 minuti di gioco e si guadagna un posto negli ottavi di finale, dove aspetta il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin. ALTRI RISULTATI 3^ TURNO Basilashvili (Geo) b. Nakashima (Usa, 30) 7-6(5) 6-4 Rublev (Rus, 12) b. Davidovic Fokina (Esp, 21) 6-4 6-4...🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Exploit agli Internazionali di Roma: Pellegrino batte Tiafoe in due set e vola agli ottavi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Internazionali, impresa Pellegrino: batte Tiafoe e può sfidare Sinner agli ottavi Internazionali Roma 2026, Darderi batte Paul in rimonta e vola agli ottaviVittoria di carattere per Luciano Darderi contro Tommy Paul, con il tennista italiano con anche passaporto argentino che si impone per 3-6, 6-3, 6-2... Argomenti più discussi: Noemi Basiletti · Tennis: Età, carriera, ranking, statistiche e debutto WTA a Roma; Internazionali, i risultati di oggi: l'impresa di Noemi Basiletti, al secondo turno da numero 427 al mondo; Quando esordirà Sinner agli Internazionali di Roma? C'è la data; Quando gioca Sinner agli Internazionali di Roma 2026: il tabellone. Exploit agli Internazionali di Roma: Pellegrino batte Tiafoe in due set e vola agli ottaviAndrea Pellegrino vola agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026. Il tennista pugliese, in tabellone principale dopo aver superato le ... gazzettadelsud.it