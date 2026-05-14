sinner batte rublev e vola in semifinale a roma

Jannik Sinner ha raggiunto le semifinali degli Internazionali di Roma dopo aver battuto in due set il russo Andrej Rublev, con il punteggio di 6-2 e 6-4. La partita è durata un'ora e 31 minuti. Con questa vittoria, l'azzurro si è assicurato un posto tra i quattro migliori del torneo. La sfida si è conclusa senza bisogno di un terzo set.

AGI - Jannik Sinner è in semifinale agli Internazionali di Roma: l'azzurro si è imposto sul russo Andrej Rublev i n due set, 6-2, 6-4, in un'ora e 31 minuti. In semifinale Sinner affronterà il vincente dell'altro quarto tra il russo Medvedev e lo spagnolo Martin Landaduce. Sinner: "Non ero al 100%, partita difficile". "È stata una partita molto difficile e sono molto contento di essere in semifinale. Siamo due italiani in semifinale ed è speciale. Non ho giocato al 100% perché non era semplice a causa del vento". Queste le parole, nell'intervista in campo, di Jannik Sinner dopo il successo su Andrey Rublev nei quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2026. 🔗 Leggi su Agi.it

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