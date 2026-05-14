Sinner batte Rublev e vola in semifinale a Roma Sfiderà Medvedev

Da agi.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha raggiunto le semifinali agli Internazionali di Roma battendo in due set il russo Andrej Rublev, con un punteggio di 6-2, 6-4. La partita è durata un'ora e 31 minuti. Ora l'azzurro affronterà il russo Medvedev nella fase successiva del torneo.

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AGI - Jannik Sinner è in semifinale agli Internazionali di Roma: l'azzurro si è imposto sul russo Andrej Rublev i n due set, 6-2, 6-4, in un'ora e 31 minuti. In semifinale Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev vincente dell'altro quarto sullo spagnolo Martin Landaduce. Il numero uno del mondo ha battuto un altro record conquistando il 32mo successo di fila a un torneo Masters 1000 e superando così i 31 di Novak Djokovic. Questa sarà la sua semifinale numero 18 nei 1000, la sesta consecutiva e la 50esima nel circuito maggiore, che gli permette di staccare proprio Rublev e diventare il decimo giocatore in attività con più semifinali Atp. Sinner: "Non ero al 100%, partita difficile". 🔗 Leggi su Agi.it

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