L'altoatesino ha conquistato la semifinale degli Internazionali di Roma dopo aver battuto il russo in due set, con il punteggio di 6-2 6-4. La partita si è conclusa in poco più di un'ora, con il giocatore che ha portato a casa il risultato senza bisogno di un terzo set. Ora si prepara a sfidare il suo prossimo avversario nel tabellone principale del torneo. La vittoria apre la strada a possibili traguardi importanti nel torneo romano.

In appena due set l'altoatesino piega Rublev chiudendo il match con un 6-2 6-4 e si aggiudica la semifinale degli Internazionali. Un torneo che fa sognare l'Italia di vedere due azzurri in finale, Jannik e Darderi Inarrestabile, insormontabile, irraggiungibile.Jannik Sinner batte anche Andrey Rubleve centra la seconda semifinale della carriera agli Internazionali di Roma. Al Centrale del Foro Italico risuonano come un mantra le parole del numero uno che si dice contento, “masapete che non gioco per i record, gioco per scrivere la mia storia e cerco di fare sempre del mio meglio“. Dall’altra parte della rete, il russo aveva puntato... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sinner agguanta la semifinale: Roma sogna il trionfo azzurro

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