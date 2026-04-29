Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali del torneo di Madrid, proseguendo il suo cammino nel circuito dopo aver vinto a Montecarlo e superato il Double Sunshine. La sua presenza tra i primi quattro si aggiunge alle recenti prestazioni in campionati precedenti, segnando un percorso che potrebbe portarlo fino a Parigi. La semifinale rappresenta un passo importante nel torneo spagnolo, con il giocatore che cerca di mantenere il ritmo e avanzare nel tabellone.

Jannik Sinner raggiunge le semifinali a Madrid, dopo il Double Sunshine e la vittoria a Montecarlo, spegne i sogni della stellina di casa, Jordar, allunga ancora in classifica su Carlitos Alcaraz e sogna (complice anche l’infortunio del suo rivale storico) un’incredibile onda lunga che attraverserebbe il Foro Italico e arriverebbe sino Parigi. Sofferenza nel secondo set. 6-2, 7-6, il punteggio per il numero uno del mondo che ha dovuto affrontare qualche sofferenza solo nel secondo set. Ma non ha mai smesso di sembrare solido e sicuro, peraltro su una superficie in cui non era mai arrivato alle semifinali. Leggi anche Alcaraz salta Roma e Parigi: "E' un momento difficile per me.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sinner vola in semifinale a Madrid e sogna la lunga scia (passando da Roma) fino a Parigi

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