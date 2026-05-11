A pochi giorni dall’inizio del torneo di Roma, l’Italia ha già visto due dei suoi tennisti qualificarsi per gli ottavi. Oggi si attendono ulteriori progressi, con quattro altri qualificati che sperano di avanzare nel Masters 1000. Tra i favoriti c’è anche un giocatore che guida il gruppo azzurro, mentre gli altri si preparano a sfidare i prossimi avversari sul centrale. La competizione si prepara ad accogliere nuovi protagonisti italiani.

Lorenzo Musetti e Luciano Darderi ci sono già, oggi l’Italia sogna di aggiungere altri quattro rappresentanti negli ottavi del Masters 1000 di Roma. Il Foro Italico è sempre più azzurro e davvero c’è la possibilità di realizzare qualcosa di unico ed irripetibile per il nostro tennis. I fari sono ovviamente puntati su Jannik Sinner, anche se il numero uno del mondo è probabilmente il più sicuro. L’altoatesino affronterà l’australiano Alexei Popyrin, reduce da due scalpi importanti come Berrettini e Mensik, ma Sinner ha già mostrato con Ofner di essere in ritmo e vuole proseguire la striscia di imbattibilità nei tornei 1000. Sinner sarà in campo nel pomeriggio (non prima delle 15.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - ATP Roma 2026: Sinner guida il poker azzurro che sogna gli ottavi

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