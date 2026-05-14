Sinergia tra Asufc e Cro di Aviano | asportato un tumore raro di 4 chili dal torace di un paziente
Un intervento complesso ha portato all’asportazione di un tumore raro di circa quattro chili dal torace di un paziente presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. L’operazione è stata eseguita dall’equipe diretta dal professor Andrea Zuin, responsabile della chirurgia toracica dell’azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. La collaborazione tra l’Asufc e il Cro di Aviano ha permesso di raggiungere questo risultato, che ha coinvolto diverse competenze specialistiche.
Un tumore raro di quattro chili asportato dal torace di un paziente. È stato compiuto all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dall'equipe professor Andrea Zuin, direttore della chirurgia toracica dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Il paziente è stato sottoposto a. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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