Sinergia tra Asufc e Cro di Aviano | asportato un tumore raro di 4 chili dal torace di un paziente

Un intervento complesso ha portato all’asportazione di un tumore raro di circa quattro chili dal torace di un paziente presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. L’operazione è stata eseguita dall’equipe diretta dal professor Andrea Zuin, responsabile della chirurgia toracica dell’azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. La collaborazione tra l’Asufc e il Cro di Aviano ha permesso di raggiungere questo risultato, che ha coinvolto diverse competenze specialistiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui