Morbegno il grande rock incontra la sinfonica | all’Auditorium Sant’Antonio arriva Symphonic Rock

A Morbegno, all’Auditorium Sant’Antonio, si terrà il concerto intitolato “Symphonic Rock” nella 63ª stagione dell’Orchestra Antonio Vivaldi Amici della Musica di Sondalo. L’evento vedrà la fusione tra musica rock e sinfonica, confermando la presenza di questo titolo nel cartellone della stagione. La data e gli orari sono stati comunicati dall’organizzazione, senza ulteriori dettagli sugli interpreti o il programma.

Il concerto è in programma domenica 12 aprile alle ore 17 all’Auditorium Sant’Antonio di Morbegno, sotto la direzione del maestro Ernesto Colombo Il titolo non lascia spazio a dubbi: “Symphonic Rock” è il protagonista del prossimo appuntamento della 63ª stagione dell’Orchestra Antonio Vivaldi Amici della Musica di Sondalo. Il concerto è in programma domenica 12 aprile alle ore 17 all’Auditorium Sant’Antonio di Morbegno, sotto la direzione del maestro Ernesto Colombo. Un viaggio musicale che unisce due mondi solo apparentemente lontani, quello della musica sinfonica e quello del rock. In programma, infatti, alcune delle pagine più iconiche della storia della musica contemporanea, brani entrati nell’immaginario collettivo e capaci di attraversare generazioni diverse. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Morbegno, il grande rock incontra la sinfonica: all’Auditorium Sant’Antonio arriva “Symphonic Rock” Articoli correlati A Modena il 45° anniversario di "The Wall", l'opera rock sinfonica allo StorchiLa produzione internazionale Pink Floyd History approda a Modena con lo spettacolo The Wall Pink Floyd History con orchestra. Edoardo Bennato a Pompei il 12 settembre 2026: il rock d’autore incontra il Teatro GrandeEdoardo Bennato sarà tra i protagonisti più attesi della prossima stagione live con il concerto in programma sabato 12 settembre 2026 al Teatro...