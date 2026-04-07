Dolcenera sfida l’era digitale | torna il rock con My Love

Il 10 aprile, la cantante italiana torna con un nuovo singolo intitolato “My Love”, distribuito da una grande casa discografica. Il brano rappresenta un ritorno al rock e affronta temi legati alle vulnerabilità dell’essere umano nell’attuale era digitale. La canzone è stata annunciata attraverso comunicati ufficiali e sarà disponibile su diverse piattaforme musicali.

Dolcenera torna sulla scena musicale il 10 aprile con il singolo My Love, distribuito da Universal, un brano rock che analizza le fragilità umane nell’era digitale. La data del 10 aprile segna l’inizio della rotazione radiofonica e della disponibilità digitale di un pezzo che si presenta come viscerale e istintivo. L’artista, che opera come musicista, producer e cantautrice, utilizza questo rilascio per proporre una critica sociale lucida, focalizzandosi sulle contraddizioni del presente. Il brano descrive la vita moderna come una messinscena costante, simile a un Truman Show collettivo dove ogni individuo recita un ruolo prestabilito. In questo scenario, l’invocazione all’amore non è rivolta solo a un partner, ma diventa un richiamo universale all’umanità per ritrovare un senso comune dietro le maschere sociali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dolcenera sfida l’era digitale: torna il rock con “My Love “My Love”, il ritorno rock di Dolcenera dal 10 aprileROMA (ITALPRESS) – Dolcenera torna con “My Love” (distribuzione Universal), nuovo singolo che affronta con sguardo lucido e disincantato le... Installazione, musica e galleria digitale: torna "Mirandola in love" per San ValentinoFino al prossimo 15 febbraio Mirandola si "veste d'amore" e rinnova l'appuntamento con "Mirandola in Love", l'iniziativa promossa...