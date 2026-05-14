Silent reading con workshop di blackout poetry

È in programma un evento dedicato alla lettura silenziosa, che include anche un workshop di blackout poetry. L'iniziativa si svolge in un ambiente tranquillo e accogliente, pensato per chi desidera prendersi una pausa e dedicarsi alla lettura senza interruzioni. Durante l'incontro, i partecipanti potranno condividere momenti di quiete tra libri e scambiare brevi conversazioni con altri lettori, creando uno spazio di relax e concentrazione.

Un appuntamento per chi sente il bisogno di rallentare. Silent Reading è uno spazio semplice e accogliente dove leggere insieme, in silenzio, senza distrazioni — tra libri, silenzi condivisi e piccole conversazioni tra lettori. Porta il tuo libro. Oppure scopri i titoli disponibili durante la.🔗 Leggi su Veronasera.it

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