La stagione del Siena si è conclusa in modo più positivo rispetto alle aspettative di inizio anno, quando si temevano difficoltà dopo l’esonero di Bellazzini e il rientro di Voria in panchina. La società intende mantenere questa direzione, anche se la prossima stagione si presenta con molte incognite e sfide da affrontare. La squadra ha mostrato miglioramenti, ma il percorso non sarà privo di ostacoli.

La stagione del Siena è andata in archivio in maniera molto più dignitosa rispetto a quelle che erano le premesse lo scorso gennaio all’indomani dell’esonero di Bellazzini e del ritorno di Voria in panchina. L’ottimo finale di campionato dei bianconeri, che hanno chiuso la regular season con un filotto di tredici risultati utili di fila, è sicuramente una base interessante da cui ripartire a luglio, ma non deve illudere nessuno, proprietà in primis, riguardo al fatto che adesso sia tutto in discesa. Ripetersi sarà infatti ancora più difficile e nel girone, anche se ovviamente al momento non c’è certezza su come sarà composto, ci saranno le solite corazzate pronte a tentare il santo nei professionisti almeno quanto il Siena.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Siena, la società punta a dare continuità. Ma la nuova stagione non sarà semplice

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