Siemens acquisisce attività della Mer Mec | la Angelo Holding di Pertosa chiude l' accordo

Da baritoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Siemens ha concluso un accordo con la Angelo Holding di Vito Pertosa, che prevede la cessione delle attività di Mer Mec. L’operazione riguarda il settore della diagnostica e dei data analytics a livello globale, oltre al wayside signaling in Italia. La transazione comporta la vendita di queste divisioni, che passano sotto il controllo di Siemens. La chiusura dell’accordo è stata annunciata di recente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La Angelo Holding di Vito Pertosa cede a Siemens le attività di Mer Mec relative al business della diagnostica & data analytics a livello mondiale e del wayside signaling in Italia. Il gruppo che fa capo all'industriale pugliese ha annunciato di aver chiuso l'accordo con la multinazionale tedesca. 🔗 Leggi su Baritoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Ferrovie, Angelo Holding di Vito Pertosa cede a Siemens attività di Mer MecL’industriale pugliese Vito Pertosa, fondatore della Angelo holding, di Monopoli, ha firmato l’accordo per la cessione a Siemens di un perimetro di...

Ferrovie, Angel holding di Vito Pertosa cede a Siemens attività di MermecL’industriale pugliese Vito Pertosa, fondatore della Angelo holding, di Monopoli, ha firmato un accordo per la cessione a Siemens di un perimetro di...

Temi più discussi: Quanto vale la pugliese Mermec puntata dalla tedesca Siemens?; Siemens acquisterà l'italiana Mer Mec per 1 miliardo di euro, secondo fonti; Media, Siemens valuta di comprare l'italiana Mer Mec per circa un miliardo; Siemens acquisisce la società italiana Mer Mec per circa 1 miliardo di euro.

mer mec siemens acquisisce attività dellaSiemens acquisisce da Angelo Holding le attività di segnalamento di Mer MecMer Mec, società che fa parte della Angelo Holding, è da tempo un attore primario nella progettazione e produzione di tecnologie avanzate per l'industria ferroviaria. La decisione di trasferire queste ... it.blastingnews.com

mer mec siemens acquisisce attività dellaSiemens acquisisce le attività strategiche di Mer Mec: firmato l’accordo con Angelo HoldingRestano invece fuori dall’accordo AngelStar, Compagnie Des Signaux e Mer Mec Deutschland, che confluiranno nella nuova realtà Angel Signaling, società del segnalamento ferroviario di Angelo Holding ... giornaledipuglia.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web