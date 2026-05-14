Siemens acquisisce attività della Mer Mec | la Angelo Holding di Pertosa chiude l' accordo

Siemens ha concluso un accordo con la Angelo Holding di Vito Pertosa, che prevede la cessione delle attività di Mer Mec. L’operazione riguarda il settore della diagnostica e dei data analytics a livello globale, oltre al wayside signaling in Italia. La transazione comporta la vendita di queste divisioni, che passano sotto il controllo di Siemens. La chiusura dell’accordo è stata annunciata di recente.

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La Angelo Holding di Vito Pertosa cede a Siemens le attività di Mer Mec relative al business della diagnostica & data analytics a livello mondiale e del wayside signaling in Italia. Il gruppo che fa capo all'industriale pugliese ha annunciato di aver chiuso l'accordo con la multinazionale tedesca. 🔗 Leggi su Baritoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ferrovie, Angelo Holding di Vito Pertosa cede a Siemens attività di Mer MecL’industriale pugliese Vito Pertosa, fondatore della Angelo holding, di Monopoli, ha firmato l’accordo per la cessione a Siemens di un perimetro di... Ferrovie, Angel holding di Vito Pertosa cede a Siemens attività di MermecL’industriale pugliese Vito Pertosa, fondatore della Angelo holding, di Monopoli, ha firmato un accordo per la cessione a Siemens di un perimetro di... Temi più discussi: Quanto vale la pugliese Mermec puntata dalla tedesca Siemens?; Siemens acquisterà l'italiana Mer Mec per 1 miliardo di euro, secondo fonti; Media, Siemens valuta di comprare l'italiana Mer Mec per circa un miliardo; Siemens acquisisce la società italiana Mer Mec per circa 1 miliardo di euro. Siemens Mobility accelera la propria strategia di crescita nel settore ferroviario con l’acquisizione di attività chiave del gruppo italiano MERMEC, società specializzata in segnalamento ferroviario, ... #Aziende #Economia #Editoriale2 #Newsletter #An... x.com Siemens acquisisce da Angelo Holding le attività di segnalamento di Mer MecMer Mec, società che fa parte della Angelo Holding, è da tempo un attore primario nella progettazione e produzione di tecnologie avanzate per l'industria ferroviaria. La decisione di trasferire queste ... it.blastingnews.com Siemens acquisisce le attività strategiche di Mer Mec: firmato l’accordo con Angelo HoldingRestano invece fuori dall’accordo AngelStar, Compagnie Des Signaux e Mer Mec Deutschland, che confluiranno nella nuova realtà Angel Signaling, società del segnalamento ferroviario di Angelo Holding ... giornaledipuglia.com