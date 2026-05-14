Ferrovie Angel holding di Vito Pertosa cede a Siemens attività di Mermec

Vito Pertosa, fondatore della Angel Holding di Monopoli, ha firmato un accordo con Siemens per cedere alcune attività di Mermec. L’operazione riguarda il settore della Diagnostica e Data Analytics a livello globale, oltre al segnalamento ferroviario in Italia. La cessione interessa specificamente il perimetro di Mermec, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo. La notizia è stata comunicata ufficialmente senza dichiarazioni aggiuntive.

L’industriale pugliese Vito Pertosa, fondatore della Angelo holding, di Monopoli, ha firmato un accordo per la cessione a Siemens di un perimetro di Mermec che comprende il business della Diagnostica & Data analytics worldwide e del Wayside signaling in Italia. Mermec è leader nel mondo nell’ high tech per il settore ferroviario. La parte coinvolta nell’operazione ha registrato nel 2025 ricavi per circa 430 milioni, con 1.700 collaboratori. «L’operazione mi aiuterà a investire nelle altre società della mia holding industriale», ha detto Pertosa, «oltre che sostenere le realtà del Mezzogiorno d’Italia che hanno bisogno di svilupparsi e dar vita a nuova occupazione di qualità».🔗 Leggi su Lettera43.it

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