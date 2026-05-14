Ferrovie Angelo Holding di Vito Pertosa cede a Siemens attività di Mer Mec

L’industriale pugliese Vito Pertosa, fondatore della Angelo Holding di Monopoli, ha stipulato un accordo con Siemens per cedere una parte delle attività di Mer Mec, in particolare il settore della diagnostica. La decisione riguarda una sezione specifica di questa società e rientra in una operazione di trasferimento tra le due aziende. L’annuncio è stato comunicato nelle ultime ore.

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L’industriale pugliese Vito Pertosa, fondatore della Angelo holding, di Monopoli, ha firmato l’accordo per la cessione a Siemens di un perimetro di Mer Mec che comprende il business della diagnostica & data analytics worldwide e del wayside signaling in Italia. “L’operazione - indica Pertosa - mi aiuterà ad investire nelle altre società della mia holding industriale, oltre che sostenere le realtà del Mezzogiorno d’Italia che hanno bisogno di svilupparsi e dar vita a nuova occupazione di qualità”. Mer Mec, fondata da Pertosa, è leader nel mondo nell’high tech per il settore ferroviario. La parte coinvolta nell’operazione ha registrato nel 2025 ricavi per circa 430 milioni, con 1.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Ferrovie, Angelo Holding di Vito Pertosa cede a Siemens attività di Mer Mec ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Firema cede a Fs il ramo attività di progettazione, costruzione e manutenzione dei treniL’operazione comprende gli asset funzionali del ramo d'azienda, inclusi lo stabilimento di Caserta, i contratti e le commesse in corso Titagarh... Leggi anche: Ritorna la Sagra del Carciofo Bianco di Pertosa: l'appuntamento con la XXIX edizione Si parla di: IL SOLE 24 ORE * ITALIA: FERROVIE, ANGELO HOLDING DI VITO PERTOSA CEDE A SIEMENS ATTIVITÀ DI MER MEC; Quanto vale la pugliese Mermec puntata dalla tedesca Siemens?. Ferrovie, la Angelo Holding di Vito Pertosa cede a Siemens attività di Mer MecL’industriale pugliese Vito Pertosa, fondatore della Angelo holding, di Monopoli, ha firmato l’accordo per la cessione a Siemens di un perimetro di Mer Mec che comprende il business della diagnostica ... ilsole24ore.com