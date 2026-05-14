Per il 13esimo anno consecutivo Chioggia conquista la Bandiera Blu

Da veneziatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il 13esimo anno consecutivo, Chioggia riceve la Bandiera Blu, un riconoscimento assegnato ogni anno sulla base di criteri legati alla qualità delle acque, alla gestione ambientale e ai servizi offerti ai turisti. La cerimonia si è svolta questa mattina, giovedì 14 maggio, con la consegna ufficiale del vessillo. La città si distingue così per la pulizia delle spiagge e la cura del mare, aspetti che vengono valutati dall’organizzazione internazionale che assegna il premio.

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«. Un riconoscimento che ci rende orgogliosi e che conferma, ancora una volta, la qualità del nostro mare, delle nostre spiagge, dei servizi e dell’impegno quotidiano di un’intera comunità - così stamattina, giovedì 14 maggio, il. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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