Per il 13esimo anno consecutivo Chioggia conquista la Bandiera Blu

Per il 13esimo anno consecutivo, Chioggia riceve la Bandiera Blu, un riconoscimento assegnato ogni anno sulla base di criteri legati alla qualità delle acque, alla gestione ambientale e ai servizi offerti ai turisti. La cerimonia si è svolta questa mattina, giovedì 14 maggio, con la consegna ufficiale del vessillo. La città si distingue così per la pulizia delle spiagge e la cura del mare, aspetti che vengono valutati dall’organizzazione internazionale che assegna il premio.

«. Un riconoscimento che ci rende orgogliosi e che conferma, ancora una volta, la qualità del nostro mare, delle nostre spiagge, dei servizi e dell’impegno quotidiano di un’intera comunità - così stamattina, giovedì 14 maggio, il. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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