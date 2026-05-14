Bandiera Blu Cattolica la conquista per il 28esimo anno consecutivo Festa anche a Misano

Da riminitoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cattolica ha ottenuto per il 28esimo anno consecutivo la Bandiera Blu, riconoscimento che attesta la qualità delle acque e dei servizi offerti ai turisti. La sindaca ha presenziato a Roma presso la sede della Fee, la Fondazione per l’Educazione Ambientale, per ricevere ufficialmente il vessillo blu dal presidente della fondazione. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti istituzionali, e il vessillo sarà esposto sul pontile della località. Anche Misano ha festeggiato il riconoscimento.

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Cattolica si conferma Bandiera Blu anche per il 2026. La sindaca Franca Foronchi è partita per Roma diretta alla sede della Fee, la Fondazione per l’Educazione Ambientale, dove ha ricevuto dalle mani del presidente Claudio Mazza il prestigioso vessillo blu che tornerà a sventolare sul pontile di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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