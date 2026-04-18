Notte di vandalismo a Ravenna, dove un anziano ha trovato il suo pick-up imbrattato con vernice e un insulto scritto sulla fiancata. L’episodio si è verificato durante le prime ore del mattino e sembra essere stato compiuto da individui ignoti. Sul luogo sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e le indagini sono in corso per identificare i responsabili.

Ravenna, 18 aprile 2026 – Un gesto forse nato come dispetto di vicinato, che, però, si è spinto troppo oltre. Brutto risveglio quello di ieri per una coppia di anziani a Punta Marina in via del Delfino. Il loro pickup, un Mitsubishi L200 verde scuro, che era parcheggiato a lato della carreggiata, nella notte, è stato vandalizzato con una bomboletta spray. Parabrezza, facciata, fari e targa sono stati coperti di giallo e sulla fiancata è stato scritto un insulto a caratteri cubitali. Nessun altra auto è stata imbrattata nella via, una traversa resdienziale del viale dei Navigatori che conduce alla piazza del paese. Tutto ciò fa pensare a un gesto mirato indirizzato ai proprietari dell’auto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vandali notturni imbrattano con la vernice il pick-up di un anziano, scritto un insulto sulla fiancata

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