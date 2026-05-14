Sicurezza per il lavoro nei campi | Verifiche sulla formazione

Da oggi, la sicurezza sul lavoro in agricoltura coinvolge anche strumenti digitali e sistemi informatici, oltre a trattori e dispositivi di protezione individuale. Le autorità stanno conducendo verifiche sulla formazione degli operatori, con particolare attenzione alla corretta gestione delle piattaforme digitali utilizzate nelle aziende agricole. Questa evoluzione riflette un cambiamento nel modo in cui vengono tutelati i lavoratori, integrando aspetti tecnologici nelle misure di sicurezza.

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La sicurezza nei campi non passa più soltanto da trattori, caschi e dispositivi di protezione. Oggi entra sempre di più anche nei computer, nei software e nella gestione digitale delle aziende agricole. È questo il tema che è stato al centro di un incontro promosso da Cipa-At Grosseto e Cia Grosseto dedicato al nuovo Accordo Stato-Regioni sulla sicurezza sul lavoro, una normativa che cambia il modo di affrontare la formazione nelle imprese agricole. Il titolo dell’iniziativa, ’La verifica di efficacia formativa in agricoltura: dal nuovo Accordo Stato-Regioni alla pratica’, racconta già bene la sfida: trasformare gli obblighi burocratici in strumenti realmente utili per chi lavora ogni giorno nei campi.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sicurezza per il lavoro nei campi: "Verifiche sulla formazione" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video AI DramaHis Freezer Is a Portal. He's Their God. He Needs Batteries. Notizie correlate Formazione e lavoro nei Campi Flegrei: al via il progetto “Rete Phlegrea”Pozzuoli lancia “Rete Phlegrea”: 108 posti per percorsi personalizzati di formazione e lavoro nei Comuni flegrei Una nuova opportunità concreta per... Vieste contro il randagismo: controlli serrati per verifiche microchip e cucciolate nei campiIntensificati i?controlli della task force del Comune di Vieste - Assessorato Benessere animale nell'ambito del progetto Progetto ‘Zero cani in... Temi più discussi: Attiva la piattaforma per la consultazione delle norme UNI per la salute e la sicurezza sul lavoro; AI Act e sicurezza: nuove regole per un lavoro più tutelato; OGGI 5 MAGGIO. PENULTIMO APPUNTAMENTO CON LA FORMAZIONE SICUREZZA DATORI DI LAVORO; SICUREZZA SUL LAVORO: APPUNTAMENTO AD AMBIENTE LAVORO 2026. Falsi attestati di sicurezza sul lavoro: oltre 29mila euro di multa per un'impresa edile x.com Sicurezza sul lavoro, diminuiscono gli incidenti in sede ma aumentano in viaggioLe denunce per infortuni sul lavoro nel 2025 sono state 416.900, lo 0,5 per cento in più rispetto al 2024. Calano però gli incidenti mortali, 792 in totale, per una diminuzione dello 0,6 per cento. Al ... ilsole24ore.com Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro, Sirci: «Impegnati a rendere il mondo un posto migliore»Il 28 aprile si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, istituita nel 2003 con l’obiettivo di promuovere la prevenzione degli infortuni e delle malattie ... umbria24.it